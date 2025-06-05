Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.Ö'nün tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.Ö'yü yakaladı.
Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 26 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?