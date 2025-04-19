Yozgat'ta Tarihi Miting

(YOZGAT) – CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Yozgatlı bir vatandaş,"Gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı. Herkes ne olacağını biliyor, ne yapacağını da çok iyi biliyor" dedi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise "Çiftçilerimiz 350 traktörle konvoy yaptılar. Tamamı merkez ilçedeki çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz hem Yozgat'a Türkiye'ye hem de kendi mesleklerine sahip çıktılar. Her seçimde AK Parti'ye yüzde 70'in üzerinde oy veren Yozgat, artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme başkaldırdı" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta düzenlediği miting sonrasında vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mitingin kalabalığına dikkat çeken Yozgatlı bir vatandaş, "Yozgat tarihinde bu kadar CHP'nin kalabalığını görmedi. Demek ki Yozgat kendine geldi. Haklıyı, haksızı en sonunda tespit etti" ifadelerini kullandı.

"İlk defa Yozgat'ı böyle gördük"

Mitinge elinde "Özgürlük benim karakterimdir" yazılı dövizle katılan bir genç, mitinge dair, "Çok mutluyuz. İlk defa Yozgat'ı böyle gördük. Hep böyle olmasını diliyoruz. Tek temennimiz bu yönde. Her şey çok güzel olacak" yorumunu yaptı.

Elinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" yazılı döviz taşıyan bir başka genç ise "Biz Atatürk gençliği olarak her zaman partimizin yanındayız. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Hak, hukuk, adalet diyoruz" sözleriyle mitinge dair görüşlerini paylaştı.

Bir emekli kadın vatandaş ise "Yozgatlı olarak, emekli olarak hakkımızı istiyoruz. Öğretmenlerin atanmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz" diye konuştu. Bir başka genç de "Muhalefeti İç Anadolu'da daha fazla görmek istiyoruz" dedi.

"Yozgat'taki gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı"

Mitingi "Çok güzel, harikaydı" sözleriyle anlatan bir başka Yozgatlı vatandaş, "Halkın bu kadar kalabalık olması bizi gerçekten umutlandırdı. Gelecek günler güzel olacak" ifadelerini kullanırken; bir başka Yozgatlı, mitingin kalabalığını, "Gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı. Herkes ne olacağını biliyor, ne yapacağını da çok iyi biliyor" sözleriyle anlattı.

"Yozgat kendini aştı"

Mitinge katılan diğer vatandaşlar ise duygularını ANKA mikrofonuna şu sözlerle aktardı:

"Harika, olması gereken bu. Bundan sonra da böyle olacak. Ta ki adalet ve hukukun üstünlüğü başarılana kadar."

"Yozgat halkı, haksızlığa, hukuksuzluğa, ülkedeki milli irade darbesine karşı gerekli refleks ve duyarlılığını göstermiştir. Bu ceberut zulme karşı başkaldırmıştır."

"Traktörcülerin sayesinde Yozgat kendini aştı. Önemli olan buydu. Yeter ki kabuğundan çıksın. Yozgat bunu istiyordu."

"Buramıza geldi. İnşallah bir gün bitecek. Ekonomik olarak geldi, hukuksuzluk olarak geldi. Tuttuklarını götürüyorlar. Bu nasıl bir şey! Öğrenci demiyorlar, gazeteci demiyorlar. Gazeteci, gazeteciliğini yapıyor, 'hayır, sen gazeteci değildin' diyorlar. İnşallah bu zulüm bitecek. Turp ile şalgam ile devlet yönetilmez. Yeter artık, yeter. Cumhurbaşkanı'na da bir saygımız olsun. Saygı duydursun."

"Hırsızlığa, yolsuzluğa son. Her şey çok güzel olacak. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Yozgat, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, zulme başkaldırdı."

"Yozgat bugün tarih yazdı"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise mitinge yönelik izlenimlerini şu sözlerle anlattı:

"Yozgat bugün tarih yazdı. Bütün Yozgatlılara şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz 350 traktörle konvoy yaptılar. Tamamı merkez ilçedeki çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz hem Yozgat'a, Türkiye'ye hem de kendi mesleklerine sahip çıktılar. Her seçimde AK Parti'ye yüzde 70'in üzerinde oy veren Yozgat, artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme başkaldırdı."