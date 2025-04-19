Yozgat'ta Tarihi Miting - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Tarihi Miting

Geniş Video İzle

CHP'nin Yozgat mitinginde büyük kalabalık toplandı; katılımcılar adalet ve hak talep etti.

19.04.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(YOZGAT) – CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Yozgatlı bir vatandaş,"Gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı. Herkes ne olacağını biliyor, ne yapacağını da çok iyi biliyor" dedi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise "Çiftçilerimiz 350 traktörle konvoy yaptılar. Tamamı merkez ilçedeki çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz hem Yozgat'a Türkiye'ye hem de kendi mesleklerine sahip çıktılar. Her seçimde AK Parti'ye yüzde 70'in üzerinde oy veren Yozgat, artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme başkaldırdı" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta düzenlediği miting sonrasında vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mitingin kalabalığına dikkat çeken Yozgatlı bir vatandaş, "Yozgat tarihinde bu kadar CHP'nin kalabalığını görmedi. Demek ki Yozgat kendine geldi. Haklıyı, haksızı en sonunda tespit etti" ifadelerini kullandı.

"İlk defa Yozgat'ı böyle gördük"

Mitinge elinde "Özgürlük benim karakterimdir" yazılı dövizle katılan bir genç, mitinge dair, "Çok mutluyuz. İlk defa Yozgat'ı böyle gördük. Hep böyle olmasını diliyoruz. Tek temennimiz bu yönde. Her şey çok güzel olacak" yorumunu yaptı.

Elinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" yazılı döviz taşıyan bir başka genç ise "Biz Atatürk gençliği olarak her zaman partimizin yanındayız. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Hak, hukuk, adalet diyoruz" sözleriyle mitinge dair görüşlerini paylaştı.

Bir emekli kadın vatandaş ise "Yozgatlı olarak, emekli olarak hakkımızı istiyoruz. Öğretmenlerin atanmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz" diye konuştu. Bir başka genç de "Muhalefeti İç Anadolu'da daha fazla görmek istiyoruz" dedi.

"Yozgat'taki gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı"

Mitingi "Çok güzel, harikaydı" sözleriyle anlatan bir başka Yozgatlı vatandaş, "Halkın bu kadar kalabalık olması bizi gerçekten umutlandırdı. Gelecek günler güzel olacak" ifadelerini kullanırken; bir başka Yozgatlı, mitingin kalabalığını, "Gelmiş geçmiş en büyük kalabalıktı. Herkes ne olacağını biliyor, ne yapacağını da çok iyi biliyor" sözleriyle anlattı.

"Yozgat kendini aştı"

Mitinge katılan diğer vatandaşlar ise duygularını ANKA mikrofonuna şu sözlerle aktardı:

"Harika, olması gereken bu. Bundan sonra da böyle olacak. Ta ki adalet ve hukukun üstünlüğü başarılana kadar."

"Yozgat halkı, haksızlığa, hukuksuzluğa, ülkedeki milli irade darbesine karşı gerekli refleks ve duyarlılığını göstermiştir. Bu ceberut zulme karşı başkaldırmıştır."

"Traktörcülerin sayesinde Yozgat kendini aştı. Önemli olan buydu. Yeter ki kabuğundan çıksın. Yozgat bunu istiyordu."

"Buramıza geldi. İnşallah bir gün bitecek. Ekonomik olarak geldi, hukuksuzluk olarak geldi. Tuttuklarını götürüyorlar. Bu nasıl bir şey! Öğrenci demiyorlar, gazeteci demiyorlar. Gazeteci, gazeteciliğini yapıyor, 'hayır, sen gazeteci değildin' diyorlar. İnşallah bu zulüm bitecek. Turp ile şalgam ile devlet yönetilmez. Yeter artık, yeter. Cumhurbaşkanı'na da bir saygımız olsun. Saygı duydursun."

"Hırsızlığa, yolsuzluğa son. Her şey çok güzel olacak. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Yozgat, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, zulme başkaldırdı."

"Yozgat bugün tarih yazdı"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise mitinge yönelik izlenimlerini şu sözlerle anlattı:

"Yozgat bugün tarih yazdı. Bütün Yozgatlılara şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz 350 traktörle konvoy yaptılar. Tamamı merkez ilçedeki çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz hem Yozgat'a, Türkiye'ye hem de kendi mesleklerine sahip çıktılar. Her seçimde AK Parti'ye yüzde 70'in üzerinde oy veren Yozgat, artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme başkaldırdı."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Yozgat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Tarihi Miting - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:07:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Tarihi Miting - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement