Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda K.D, F.Y, F.İ, H.K.E, N.B. ve A.E.B. yakalandı, şüphelilerin üzerinde 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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