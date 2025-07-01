Yozgat\'ta Yangın Şüphelisi Yakalandı

YOZGAT'ta tarlalarda çıkan yangının şüphelisi N. S., komando timinin arama tarama çalışmalarıyla yakalandı. N.S., akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde çıkan tarla yangınlarını N.S.'nin başlattığı belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma komando timi, JASAT ve istihbarat ekiplerince Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri ile çevresinde arama tarama faaliyetleri yapıldı. Yangınları çıkardığı belirlenen N.S., Sarıkaya ilçe merkezinde yakalandı, üzerinde yapılan aramada 2 bıçak ele geçirildi. N.S., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.