Yozgat'ta kent merkezinde sis etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Güzel görüntüler oluşturan sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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