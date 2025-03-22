Yozgat'ta Zirai Don Uyarısı

Yozgat Valiliği, zirai don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, Yozgat ve çevresinde zirai don riski bulunduğunu belirtildi.

Bugün saat 23.00'ten, 24 Mart Pazartesi saat 09.00'a kadar kent genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meteorolojik verileri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.