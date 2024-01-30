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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor - Son Dakika
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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kış mevsiminde köy muhtarlarıyla irtibata geçerek çiftçi eğitim programlarını düzenlemeye devam ediyor. Toplantılarda tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda bilgi verilirken, çiftçilerin sorunları ve talepleri de dinleniyor.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor
30.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:35
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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri, köylerde çiftçi eğitim programları düzenliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, her yıl düzenli yapılan çiftçi eğitim çalışmalarının bu yıl da kış mevsiminde köy muhtarlarıyla irtibata geçilerek çiftçi eğitim programlarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplantılarda konusunda uzman teknik personel tarafından bitki hastalık ve zararlıları, tarımsal desteklemeler, hayvan hastalıkları ve zararlıları, ekim, dikim ve bakım işleri gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi verildiğini ifade eden Özkaya, "Toplantılarda çiftçilerimizin sorunları ve talepleri de alınıyor. Verimli geçen bu toplantılarımızı kış sezonu boyunca köylerimizde sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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