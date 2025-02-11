YTB Başkanı'ndan Damka'ya Tepki - Son Dakika
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YTB Başkanı'ndan Damka'ya Tepki

Abdullah Eren, KDTP Başkanı Damka'nın gözaltına alındığını teessürle karşıladı ve destek belirtti.

11.02.2025 11:48
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

YTB Başkanı Eren, X hesabından, Damka'nın gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kosova'da 9 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde yaşanan bir tartışma üzerine soydaşları temsil eden en eski siyasi hareket olan KDTP'nin Genel Başkanı Damka'nın gözaltına alınmasını teessürle öğrendiğini belirten Eren, "Kardeş Kosova'nın iç huzuru, barış ortamının muhafazası ile soydaşlarımızın refah ve emniyeti son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Eren, bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve Kosova Türklerinin huzurunun korunması temennisinde bulunarak, "Dost ve kardeş Kosova'ya her zaman ve zeminde desteğimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Damka ve bir aile üyesinin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla 9 Şubat'ta gözaltına alındığı ve savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Eren, Politika, Güncel, Kosova, Dünya, Son Dakika

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