Yulin: Çin'in Baharat Ticaret Merkezi

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NANNİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin kentindeki bir baharat ticaret merkezinde baharat satın alan insanlar, 22 Kasım 2024.

Baharat üretimiyle ünlenen ve yerel baharat ticaretinin yüzde 80'ini ve küresel toplamın neredeyse üçte ikisini yöneten Yulin, Çin'in baharat ticaretinin merkezi konumunda bulunuyor. Yulin, coğrafi konumu ve dinamik sektörü sayesinde yerel ve uluslararası baharat pazarlarında önemli bir konumuna yükseldi. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)