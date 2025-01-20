Yumurta Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

Güncel

WASHİNGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Arlington kentindeki bir süpermarketteki boş yumurta rafı, 14 Ocak 2025.

ABD'de hızla artan yumurta fiyatlarının ne zaman düşeceği ya da düşüp düşmeyeceği bilinmiyor.

Yumurta fiyatları son bir yılda ülke genelinde yaklaşık yüzde 38 oranında arttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre bir düzine yumurtanın ortalama maliyeti bir yıl önce 2,14 ABD doları iken, bir yıl sonraki Kasım ayında 3,65 ABD dolarına yükseldi. (Fotoğraf: Xiong Maoling/Xinhua)