Yumurtalık Belediyesi Yeni Yıla Temiz Bir Başlangıçla Giriyor - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi Yeni Yıla Temiz Bir Başlangıçla Giriyor

Yumurtalık Belediyesi, 2024 yılının son gününde ilçe merkezinde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların takdirini topladı. Başkan Altıok, daha güzel bir Yumurtalık için aralıksız çalıştıklarını ve yeni yılın mutluluk getirmesini diledi.

01.01.2025 12:28  Güncelleme: 13:40
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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi ekipleri, 2024 yılının son gününde ilçe merkezinde temizlik çalışması yaparken; denetimlerini de sürdürdü. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Hemşehrilerimiz için hizmetin en iyisini ve çeşitliliğini sunacağımız bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Daha güzel bir Yumurtalık, daha güzel yarınlar için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Yeni yıl öncesinde ilçe merkezini ve merkez sahili temizleyen Yumurtalık Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan tam not aldı. Yeni yılı sahilde karşılamak isteyen vatandaşları Başkan Altıok da gece boyunca yalnız bırakmadı.

Başkan Altıok, 2025 yılında başta ilçe sakinleri olmak üzere Adanalılara ve tüm yurttaşlara sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi. Yumurtalık'ta 2025 yılının yepyeni projeleri beraberinde getireceğini kaydeden Başkan Altıok, "Burası Yumurtalık, biz her zaman buradayız. Hemşehrilerimiz için hizmetin en iyisini ve çeşitliliğini sunacağımız bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tüm hafta sonu esnafı ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Altıok, "Tüm ekiplerimizle yeni yılın ilk günlerinde de görev başındayız. Her şey Yumurtalıklı hemşehrilerimiz için. Daha güzel bir Yumurtalık, daha güzel yarınlar için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığını korumaya ve halkın güvenli alışveriş yapmasına yönelik denetimlerin, yılbaşı öncesinden başladığını ve belirli periyotlarla devam edeceğini belirten Başkan Altıok, şöyle devam etti:

"Tüm çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemizde fiyat etiketi kontrollerinden hijyen koşullarına kadar birçok başlıkta inceleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşıladığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlılık göstermesi memnuniyet verici. Hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza teşekkür ediyor, mutlu sağlıklı yeni yıllar diliyoruz. ocuklarımız, vatandaşlarımız ve çevremiz için temiz, güvenli, sürdürülebilir, sağlıklı gelecek bilinciyle hareket ediyor; ekiplerimizle her gün tertemiz bir Yumurtalık için çalışıyoruz. Çevremiz ve geleceğimiz için hep birlikte elimizden geleni değil en iyisini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da belediye ekiplerimize destek olup çevreyi korumaları bizleri mutlu ediyor."

Başkan Altıok, vatandaşlara yılın son gününde kavurma ikram ederek, 2024'e damaklarda güzel bir tatla ve paylaşmanın mutluluğuyla veda ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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