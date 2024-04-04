Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı

Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı

Yunak ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Subhan Günaltay, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı. Günaltay, herkesi kucaklayacaklarını ve toplumun her kesimiyle birlikte yöneteceklerini belirtti. Törene, Günaltay'ın eşi ve partililer katıldı.

04.04.2024 10:49  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak ilçesinde belediye başkanı seçilen Subhan Günaltay, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Yunak'tan Cumhur İttifakı adayı olan Günaltay, mazbatasını aldı.

Daha sonra belediye önünde karşılanan Günaltay, belediye hizmet binasına geçerek göreve başladı.

Günaltay, "Bize oy versin, vermesin herkesi kucaklayacağız. Herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız. Toplumun her kesimiyle birlikteyiz. İnşallah, birlikte yöneteceğiz."diye konuştu.

Törene, Günaltay'ın eşi Fatma Günaltay ile Cumhur ittifakı ilçe başkanları ve partililer katıldı.

???????

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek
    11:11 LinkedIn Android uygulamasına oyun eklenecek

    LinkedIn'ın Android uygulamasının kaynak kodlarında oyun ekleneceğine dair işaretler bulundu. Crossclimb, Queens ve Pinpoint gibi oyun isimleri geçiyor. Ayrıca liderlik tablosu ve oyun bildirimleri de yer alacak. Ne zaman erişilebileceği henüz belirsiz.

  • Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor
    11:11 Google Mesajlar Android 15 Beta'da Uydu Üzerinden SMS Gönderme Özelliği Test Ediliyor

    Google Mesajlar'ın Android 15 Beta sürümünde test edilen yeni özellik sayesinde, Android kullanıcıları uydu bağlantısı aracılığıyla SMS gönderebiliyor. Bu özellik, özellikle şebeke veya Wi-Fi bağlantısı olmayan bölgelerde iletişimi kolaylaştıracak. Ancak, özellik yalnızca metin mesajları için geçerli olacak ve fotoğraf veya video gönderimi mümkün olmayacak. Bu özelliğin Android 15 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

  • Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor
    11:11 Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

    Spotify, milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital müzik uygulamalarından birisi. Şirket, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi ile pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni planlar arasında sadece şarkı dinlemeye izin veren ve podcast içeriklerine erişim sağlamayan bir seçenek bulunuyor. Ayrıca, en yüksek fiyatlı seçenek olan 'Supremium' ile Hi-Fi dinleme imkanı sunulacak. Spotify'ın mevcut planlar için fiyat artışı yapmayı planladığı da iddia ediliyor. Zamın Türkiye'yi de etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belirsiz.

  • Melek Mosso: Yurdumun eşsiz şehirlerinde konser verebileceğim için mutluyum
    11:10 Melek Mosso: Yurdumun eşsiz şehirlerinde konser verebileceğim için mutluyum

    Şarkıcı Melek Mosso, daha önce iptal edilen konserlerine gönderme yaparak, 'Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum' dedi. Mosso, yanlış anlaşıldığını belirterek, belediyelerden kiralayacakları salon ve açık havalarda konser verebileceklerini söyledi. Her belediye ile çalıştığını belirten Mosso, önemli olan konserlerin amacının çarpıtılmaması olduğunu vurguladı.

  • Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı
    11:10 Burcu Biricik Yunanistan'da deniz sezonunu açtı

    Havaların ısınmasıyla eşi, ağabeyi ve yengesiyle Yunanistan'a tatile giden Burcu Biricik, deniz sezonunu dayısıyla birlikte açtı. Tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Biricik, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

  • İzmirli Lise Öğrencisi Pasifik'teki Bilim Seferine Katıldı
    11:10 İzmirli Lise Öğrencisi Pasifik'teki Bilim Seferine Katıldı

    İzmirli lise öğrencisi 17 yaşındaki Yaman Çakaroğlu, TEKNOFEST sayesinde giriştiği projeyle TÜBİTAK uzmanlarıyla çalışma imkanı bularak Pasifik'teki bilim seferine katıldı.

  • WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi
    11:10 WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi

    Teknoloji devi Meta'nın popüler uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook için erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Downdetector'e göre uygulamalar dünya genelinde çöktü ve ne zaman tekrar erişime açılacakları belirsiz.

  • PCI Express 7.0 için tarih verildi
    11:10 PCI Express 7.0 için tarih verildi

    Intel Corporation tarafından geliştirilen Çevre Birimi Bileşen Ara Bağlantısı standardı (PCI), neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlarda bulunan endüstri standardı, yüksek hızlı bir veri yoludur. Grafik kartları, ses kartları, ağ kartları gibi birçok bileşende kullanılır. Uzun zamandır yeni sürümü beklenen PCI Express teknolojisinin 7.0 sürümü için tarih verildi.

  • MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülendi
    11:09 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülendi

    MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, genç oyuncu Aslı Turanlı ile birlikte bir mekanda görüntülendi. Çift, kameraları fark edince başka bir mekana geçti. Sivrioğlu, Turanlı'nın ağlaması üzerine ona sarılarak teselli etmeye çalıştı. Basın mensuplarına sitem eden ikili, özel hayatlarının gizli kalmasını istedi.


10:39 Şimşek’ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil Şimşek'ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
10:11 Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:03 Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi
08:33 POMEM’e 7 bin 500 öğrenci alınacak POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
07:21 Başkentteki yangın 16’ncı saatin sonunda kontrol altına alındı Başkentteki yangın 16'ncı saatin sonunda kontrol altına alındı
06:47 Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 11:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement