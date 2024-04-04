Yunak ilçesinde belediye başkanı seçilen Subhan Günaltay, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Yunak'tan Cumhur İttifakı adayı olan Günaltay, mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye önünde karşılanan Günaltay, belediye hizmet binasına geçerek göreve başladı.
Günaltay, "Bize oy versin, vermesin herkesi kucaklayacağız. Herkese gideceğiz, herkesin gönlünü alacağız. Toplumun her kesimiyle birlikteyiz. İnşallah, birlikte yöneteceğiz."diye konuştu.
Törene, Günaltay'ın eşi Fatma Günaltay ile Cumhur ittifakı ilçe başkanları ve partililer katıldı.
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Son Dakika › Güncel › Yunak İlçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay Göreve Başladı - Son Dakika
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