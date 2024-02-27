Yunan Çiftçiler, Eylemde: Valilik Binasına Gübre ve Saman Döktüler

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Yunanistan'da, yaklaşık 2 aydır üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi, doğal afetlerden zarar gören ürünlerin tazminatı gibi birçok talepte bulunan çiftçiler, Mesologgi kentinde valilik binasına gübre ve saman döktü.

Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin traktörleriyle dün geceden itibaren Mesologgi kentinde toplanmaya başladıkları belirtildi.

Çiftçilerin, bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bir gösteri düzenledikleri ve bir kamyon içinde bulunan hayvan gübresi ve samanları valilik binası önüne döktükleri, gösterinin ardından çiftçi temsilcilerinin eylemlerine devam edeceklerini açıkladığı aktarıldı.

Yunanistan'da çiftçiler, 20 Şubat'ta da başkent Atina'da traktörleriyle bir gösteri düzenlemiş, hükümetten, başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı olmak üzere üretim maliyetini artıran girdilerin fiyatlarında düşüş talep etmişti.

Çiftçilerin en çok dile getirdiği sorunlardan biri de yurt dışından tarım ürünlerinin ithal edilmesi ve iç piyasada Yunanistan'da üretilmiş gibi satılması olmuştu.