Yunanistan'da artan tarımsal maliyetler ve yetersiz destek politikalarına dikkati çekmek isteyen çiftçilerin başlattıkları yol kapatma eylemleri sürüyor.
Yunan basınında çıkan haberlere göre çiftçiler, ülkenin birçok noktasında saatler süren yol kapatma eylemleri düzenledi.
Teselya bölgesindeki çiftçiler, E65 otoyolunda düzenledikleri protestoyla yolu saatlerce trafiğe kapattı.
Eyleme tarım ürünleri taşıyan kamyon şoförleri, işçi sendikaları ve bölge halkı da destek verdi.
Meriç bölgesindeki çiftçiler ise dün sabah saatlerinde Kipi Sınır Kapısı'nda gösteri düzenlemişti.
Çiftçiler, talepleri karşılanmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Yunan Çiftçilerden Yol Kapama Eylemleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?