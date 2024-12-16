Yunanistan'da Askeri Yeniden Yapılandırma - Son Dakika
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Yunanistan'da Askeri Yeniden Yapılandırma

Yunanistan, Kara Kuvvetleri'nde 5 kışlayı kapatıp 9 birliği birleştirerek yeniden yapılandırıyor.

16.12.2024 15:46
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının (GEETHA), silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Kara Kuvvetleri'ndeki birliklerin düzenlenmesi ve kışlaların kapatılmasının ilk aşamasını başlattığı bildirildi.

GEETHA'dan yapılan açıklamada, 5 kışlanın kapatılacağı ve 9 birliğin birleştirileceği ilk aşamanın 31 Aralık'a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, birliklerin operasyonel ihtiyaçlara göre daha verimli ve etkin bir yapıya ulaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 15 Kasım'da ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planı açıklamıştı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu çerçevede, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerin modernize edilmesi, yeni nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması ve Doğu Akdeniz'de operasyonel kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Askeri Yeniden Yapılandırma - Son Dakika

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