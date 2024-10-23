Yunanistan'da Çiçek Hastalığı Önlemleri

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ATİNA, 23 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan ülkenin çeşitli bölgelerindeki koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığının yayılmasını önlemek üzere bir dizi önlem uygulamaya hazırlanıyor.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada sonbahar aylarında ülkedeki 104 çiftlikte vakaların teyit edilmesinin ardından 17.500 hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

Uzmanların, hayvanlarda görülen bu bulaşıcı ve ölümcül viral hastalığın kaynağını bulmaya çalıştığını kaydeden bakanlık, hastalığın önlenmesine yönelik bir tedbir olarak ülke içindeki koyun ve keçilerin herhangi bir nedenle taşınmasının 10 gün boyunca yasaklandığını belirtti.

Kesimhaneler 10 günlüğüne kapalı kalacak ve uzmanlar, vakaların görüldüğü çiftliklerin çevresindeki izleme bölgelerinde testler yapacak.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras, "Bu yaz karşı karşıya kaldığımız koyun-keçi vebasında (PPR) olduğu gibi şimdi de bu önlemler gerekli" dedi.

Bakanlık, hayvan yetiştiricilerine kaybettikleri her hayvan için 150 ila 500 euro ödeme yapıyor.