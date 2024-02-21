Atina'da çiftçiler, devlet yardımı talep etmek için protesto düzenledi - Son Dakika
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Atina'da çiftçiler, devlet yardımı talep etmek için protesto düzenledi

Atina\'da çiftçiler, devlet yardımı talep etmek için protesto düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.

21.02.2024 12:51
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ATİNA, 21 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde toplanan binlerce çiftçi, artan üretim maliyetlerine karşı Salı günü bir protesto düzenleyerek işlerini sürdürebilmek için daha fazla devlet yardımı talep etti.

Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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