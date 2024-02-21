Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle Atina'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle Atina'dan ayrıldı

Yunanistan\'da çiftçiler traktörleriyle Atina\'dan ayrıldı

Yunanistan'da dün geceyi parlamento binası önünde geçiren çiftçiler, hükümetin politikalarını protesto etmek için traktörleriyle Atina'dan ayrıldı. Çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi taleplerini iletiyor.

21.02.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da dün geceyi parlamento binası önünde geçiren çiftçiler traktörleriyle Atina'dan ayrıldı.

Ülkenin dört bir yanından dün Atina'ya gelen çiftçiler, geceyi traktörleriyle Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binasının önünde geçirdi.

Hükümetin politikalarını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle polisin belirlediği rota üzerinden Sintagma Meydanı'nı terk etti.

Çiftçiler hükümetten, başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı fiyatları olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesini, vergi yüklerinin hafifletilmesini ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesini talep ediyor.

Çiftçiler ayrıca iç piyasada satılan ithal tarım ürünlerinin üzerine "Yunanistan'da üretilmiştir" ifadesinin yazılmasının engellenmesini istiyor.

Yunan çiftçiler, AB kriterleriyle üretim yaptıkları için dış piyasadan gelen tarım ürünlerinin düşük maliyetlerinin haksız rekabete yol açtığını savunuyor.??

Kaynak: AA

Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle Atina'dan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle Atina'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement