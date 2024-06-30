Yunanistan'da çıkan orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda Keratea yakınlarındaki Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.

Yunan Devlet Televizyonuna konuşan Lavreotiki Belediye Başkan Yardımcısı da orman yangınının bölgedeki evlere ulaştığını belirtti.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki şiddetli rüzgarlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.