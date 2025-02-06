Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Dördüncü Tur - Son Dakika
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Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Dördüncü Tur

Yunanistan'daki cumhurbaşkanı seçiminde üçüncü turda yeterli oy alınamadığı için dördüncü tura geçildi.

06.02.2025 14:48
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Yunanistan Parlamentosundaki üçüncü tur cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yeterli oya ulaşamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.

Yunanistan Parlamentosunda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla üçüncü kez seçim yapıldı.

Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.

Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.

Hiçbir aday 300 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanlığı için üçüncü turda yeterli oy sayısı 180'e ulaşamayınca, seçim dördüncü tura kaldı.

Anayasa gereğince dördüncü turun 12 Şubat'ta düzenlenmesine karar verildi.

Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı

Yunanistan'da cumhurbaşkanı parlamento tarafından, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala 5 yıllık görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, milletvekili sayısının en az üçte ikisi olan 200 oy sayısına ulaşması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda da yeter sayı 200'e ulaşılamaması halinde parlamento, üçüncü kez seçime gidiyor. Üçüncü tur seçimde aranan yeterli oy sayısı ise 180'e düşüyor. Üçüncü turda da yeter sayıya ulaşılamaması halinde, dördüncü turda 151 oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Dördüncü Tur - Son Dakika

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