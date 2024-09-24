Yunanistan'da Deniz Sıcaklıkları Artıyor

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Yunanistan'da 1991-2020 dönemindeki 30 yıllık süreçte deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamasının yaklaşık 1,5 derece arttığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı raporda, ülkede 1991-2020 yıllarındaki deniz suyu sıcaklıkları ele alındı.

Rapora göre, deniz yüzeyi sıcaklığı ortalaması 1991'den 2020'ye kadar yaklaşık 1,5 derece yükseldi.

Deniz yüzeyi sıcaklığının en çok artış gösterdiği bölgelerin Trakya, Orta İyon Denizi, Girit ve Rodos Adaları'nın güneyi olduğu tespit edildi. Bu bölgelerdeki artış 2 dereceyi buldu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi geçen hafta yayımladığı bir raporda da ülkede ortalama hava sıcaklıklarının 1991-2020 dönemindeki 30 yıllık süreçte 1,5 derecenin üzerinde yükseldiğini bildirmişti.