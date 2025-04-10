Yunanistan'da Grev ve Protestolar

- Atina'de greve giden işçilerden protesto

ATİNA - Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden işçiler binlerce kişi başkent Atina'da proteswto gösterisi düzenledi.

Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları dün 24 saatlik greve gitmiş, feribot uçak ve tren seferleri de durmuştu. Greve giden binlerce kişi başkent Atina'da toplandı. Yunan Parlamentosu önünde bir araya gelen düşük ücretleri protesto eden eylemciler, "maaşların iyileştirilmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler daha cömert zamların yanı sıra konut krizini hafifletecek önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yunanistan, en az 290 milyar euroluk kurtarma paketleri karşılığında maaş ve emekli aylıklarında sık sık kesintilerin yaşanmasına neden olan 2009-2018 ekonomik krizinden çıkmıştı.

Eyleme katılan Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas "Seçkinlerin zenginliği için fedakarlık yok, savaş ekonomisi ve gümrük tarifeleri için fedakarlık yok" dedi.

Devlet memuru Nikos Bosinakos ise, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına onurlu bir yaşam için yeterli maaş verilmesini talep ettiklerini söyledi.