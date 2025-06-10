Yunanistan'da Orman Yangınları - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları

10.06.2025 21:33
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Yunanistan'da üç bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor, risk alarmı verildi.

Yunanistan'da üç bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başkent Atina yakınlarındaki Anavisos bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Palea Fokea'da yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yangına, 110 itfaiyeci ve 28 araçla karadan, 3 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Ayrıca Midilli Adası'ndaki Paleokipos bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan anaokulu ve ilkokul önlem amaçlı tahliye edildi.

Batı Trakya'da İskeçe ilinin Avdira bölgesinde de öğle saatlerinde yangın çıktı. Şu ana kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangınlara karşı geniş çaplı söndürme çalışmaları devam ederken, sivil koruma hizmetleri vatandaşlara 112 mesajlarıyla uyarılarda bulundu.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgar nedeniyle ülke genelinde yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangınları - Son Dakika

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