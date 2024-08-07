Yunanistan'da Sahte Kovid-19 İlacı Uyarısı

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Yunanistan'da yetkililer, bazı internet sitelerinde satışı yapılan ve Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği öne sürülen ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal İlaç Kurumu (EOF) tarafından yapılan açıklamada, "mucizevi" olarak tanıtılan ilacın resmi mercilerce onaylanmadığı, tedavi amaçlı kullanımda etkisi ve güvenli olup olmadığına dair herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, ilacın tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğinin altı çizilerek, güvenilir olmayan kaynaklardan ilaç satın almanın tüketicinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.