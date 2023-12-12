Yunanistan\'da tren kazası protestosu

Yunanistan'ın Larisa kentine bağlı Tempi bölgesinde 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, adalet arayışlarını dile getirmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Atina'daki parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, 57 kişinin öldüğü olayın üzerinden geçen sürede, sorumluların halen yargı önüne çıkmamasından duydukları öfkeyi dile getirdi.

Göstericiler, "Adalet" ve "Kaza değil cinayet" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tren kazasında hayatını kaybeden bir kişinin babası, yaptığı konuşmada, "Sevdiklerimizin kaybının ardından, sorumluların cezalandırılmaması ve bu trajedinin üzerinin örtülmesi, acımızı daha da arttırıyor. Adalet istiyoruz çünkü bu ailelere yapılan haksızlık, toplumun vicdanını yaralıyor." ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunduğu gösteri, kaza kurbanlarının mumlarla çevrili fotoğrafları önüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Tempi'de şubat sonunda yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada, 57 kişi yaşamını yitirmişti.