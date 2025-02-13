Yunanistan: Suriye'nin Geleceği Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan: Suriye'nin Geleceği Önemli

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Suriye'nin bağımsızlığı ve insani yardıma vurgu yaptı.

13.02.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'nin kendi ayakları üstünde durmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Yerapetritis, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Uluslararası Suriye Konferansı'na katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in konferans kapsamında İspanya, Mısır, Ürdün, Irak ve Fransa'dan mevkidaşları ile görüşme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Yerapetritis, Paris'te Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Bugünkü konferansın Suriye'nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Yerapetritis, "Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin büyük bir krizden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Şu an Suriye'ye insani yardım gönderilmesi, ülkedeki kurumların düzene girmesi ve Suriye'nin kendi ayakları üstünde durması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın, Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenecek görüşmelerde yer almaya devam edeceğini belirten Yerapetritis, "Suriye'deki yeni rejimin uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna tamamen saygılı olması ve bu yönetimin, tüm Hristiyan nüfusu da içerecek şekilde kapsayıcı olması Yunanistan için son derece önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Yunanistan, Orta Doğu, Konferans, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan: Suriye'nin Geleceği Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 22:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan: Suriye'nin Geleceği Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.