Yunanistan: Suriye'nin Geleceği Önemli

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'nin kendi ayakları üstünde durmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Yerapetritis, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Uluslararası Suriye Konferansı'na katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in konferans kapsamında İspanya, Mısır, Ürdün, Irak ve Fransa'dan mevkidaşları ile görüşme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Yerapetritis, Paris'te Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Bugünkü konferansın Suriye'nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Yerapetritis, "Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin büyük bir krizden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Şu an Suriye'ye insani yardım gönderilmesi, ülkedeki kurumların düzene girmesi ve Suriye'nin kendi ayakları üstünde durması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın, Suriye'nin geleceğine ilişkin düzenlenecek görüşmelerde yer almaya devam edeceğini belirten Yerapetritis, "Suriye'deki yeni rejimin uluslararası hukuk ile uluslararası deniz hukukuna tamamen saygılı olması ve bu yönetimin, tüm Hristiyan nüfusu da içerecek şekilde kapsayıcı olması Yunanistan için son derece önemli." diye konuştu.