DATONG, 23 Nisan (Xinhua) -- Kuzey Wei Hanedanlığı (386-534) döneminde inşa edilen ve 5. yüzyılda dünyadaki en üst düzey heykel sanatını temsil eden Yungang Mağaraları, Çin Budist sanatının zirvesi olarak kabul edilir.

Son yıllarda mağaraların korunması ve araştırılması için önemli çabalar sarf eden Shanxi eyaleti, 2021'de Yungang Mağaraları'nın korunması, araştırılması ve yönetimi amacıyla Yungang Mağaraları Araştırma Enstitüsü'nü kurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yungang Mağaraları 2003 yılında 45 büyük mağarasını ve yıpranma tehdidi altındaki 59.000'den fazla taş heykeli dijitalleştirme çalışmalarına başladı. Budist sanat eserlerinin ayrıntılarını kaydetmek için en son teknolojiler kullanıldı ve 3D dijital rekonstrüksiyon çalışmalarına öncülük edildi.

Turistik altyapısını geliştirerek çeşitli eğitim programları sunan Yungang Mağaraları, 2024 yılında 4,44 milyon ziyaretçi ağırladı.