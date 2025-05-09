Yunus, Balıkçının Kalbini Kazandı - Son Dakika
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Yunus, Balıkçının Kalbini Kazandı

Karasu'da bir balıkçı, ağına takılan yunusu kurtarıp esprili bir şekilde uğurladı.

09.05.2025 13:38
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Ağlara değil, kalplere takıldı: Karasu'da yunusu kurtarıp esprili sözlerle uğurladı

Ağına takılan yunusu kurtarıp denize salan balıkçıdan gülümseten uyarı: "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi Haralambo mevkiinde denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunus balığını, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleri ile tekrar suya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karasu ilçesinde denize açılan balıkçı Tuncay Aslan, ağlarında alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Balık beklerken bir yunusla göz göze gelen Aslan, onu zarar görmeden tekrar denize bıraktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Aslan, görüntülerde yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarıyla da dikkat çekti. Balıkçı Aslan, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleriyle yunusu uğurladı.

Kaynak: İHA

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