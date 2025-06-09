Yunus Ekipleri Çocuklarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Yunus Ekipleri Çocuklarla Bayramlaştı

09.06.2025 13:37
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Samsun'da polisler çocuklarla bayramlaşarak harçlık dağıttı, bu anlar kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yunus ekiplerinin çocuklarla bayramlaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar, bölgeden geçen polislerle bayramlaşıp sohbet etmeye başladı.

Polislerden biri cebinden çıkardığı parayı, çocuklara bayram harçlığı olarak verdi.

Çocukların polisle sohbet ettiği anlar, apartmanda bulunan Mustafa Öztürk tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyadan paylaşılan video ilgi gördü.

Mustafa Öztürk, AA muhabirine, polislerin kime nasıl davranması gerektiğini çok iyi bildiğini dile getirerek, "Devlet, vatan sevgisi olduğu için çok duygulandım, beni çok derinden etkiledi. O yüzden hemen kayda girdim ve böyle güzel görüntüler oldu." dedi.

Kaynak: AA

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