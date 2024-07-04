Yunus Tunç, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

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Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yunus Tunç, yeni görevine başladı.

Başsavcı Yunus Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni görev yerinde hukuktan ve adaletten ayrılmadan, aziz milletin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi, hakkın ve hukukun tecellisi için göreve başladığını belirtti.

Tunç, "Önceki Başsavcımıza adliyeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan Yunus Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 13 Haziran 2024'te yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'yle Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.