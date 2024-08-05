Yunusemre Belediye Başkanı Engelli Bireylerin Aileleriyle Buluştu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireylerin aileleriyle bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireylerin aileleriyle buluştu. Toplantıda konuşan Başkan Balaban, engelli bireylerin ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Balaban, şunları dile getirdi:

"Engelli bireylere sahip ailelerimiz toplumumuzun örnek insanlarıdır. Çünkü bu ailelerimiz hem mücadeleci hem de tüm zorluklara göğüs geren toplumumuzun önemli bir kesimidir. Her türlü zorlu yaşamlarına rağmen çocuklarına sahip çıkmak için gayret gösteriyorlar. Bu nedenle engelli bireylere sahip ailelerimizin yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek ve çözüm üretmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların toplumda daha aktif ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri. Engelli bireye sahip ailelerimizden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Bu doğrultuda, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ailelerimizin taleplerini de dikkate alarak yeni projeler üretmek için çalışacağız."