Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Halk Günü'nde Vatandaşları Ağırladı

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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın düzenlediği Halk Günü'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ziyaretçileri dinleyen Başkan Balaban, taleplere belediye imkanları çerçevesinde yanıt vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ziyaretçilerini makamında ağırlamayı sürdürüyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Halk Günü'nde Başkan Balaban, belediye ile ilgili talepleri yakından dinleyerek notlar aldı.

Başkan Semih Balaban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halk günlerimizin amacı vatandaşımızın sesine kulak vermek ve taleplerini yakından dinlemek. Elbette ki vatandaşımızın yaşadığı her sorun Belediye'mizle alakalı değil. Ancak bizle alakalı olmayan sorunlara da ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Belediye'mizle ilgili olan sorunlara ve taleplere ise imkanlarımız çerçevesinde cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bazı sorunlar kısa vadede çözülürken; bazı sorunlar için uzun vadede çözüm gerektiriyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Seçildiğimiz günden bu zamana kadar binlerce vatandaşımızla biraraya geldik. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz. Yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."