Yunusemre Belediyesi Evde Berber Hizmeti Sunuyor

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, evde destek hizmeti kapsamında ilçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlara berber hizmet vermeye devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi ilçedeki hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Evde destek hizmeti kapsamında vatandaşlara berber hizmeti veren ekipler, Laleli Mahallesi'nde yaşayan Palaç ve 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Tekeci ailesine yardımcı oldu.

Babasının berber hizmetinden faydalandığını belirten Nurgül Tekeci, "Belediyenin yaptığı bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başta olmak üzere emeği geçenlere bu hizmetten dolayı teşekkür ederim" dedi. Hatice Palaç ise "Müracaat ettik geldiler memnunuz. Belediyemize, belediye başkanımıza ve çalışanlara çok teşekkür ederiz" diye konuştu.