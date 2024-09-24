Yunusemre Belediyesi Kütüphanesi Yenilendi

Güncel

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Kütüphanesi, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla geçen ay tadilata sokulan kütüphanede çalışmalar tamamlandı. Öğrenciler kütüphanede ücretsiz olarak internet hizmetinden de faydanabiliyor.

30 Eylül'den sonra hafta sonu ve akşamları hizmet verecek

Yunusemre Belediyesi Kütüphanesi, 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi 08.30 ile 22.30 saatleri arasında hafta sonu ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İsteyen vatandaşlar, Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta hizmet veren Yunusemre Belediyesi Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulunabilecek.