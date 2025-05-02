Yunusemre Belediyesi'nden Fidan Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Fidan Dağıtımı Devam Ediyor

Yunusemre Belediyesi, şubat ayında 21 bin fidan dağıtarak, tarıma destek olmaya devam ediyor. Kontrollerde destek alan çiftçiler, belediyenin hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

02.05.2025 12:07  Güncelleme: 13:19
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin şubat ayında vatandaşlara dağıttığı fidanlar, toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, şubat ayında düzenlenen törende; 15 bin zeytin, 2 bin 500 ceviz, 2 bin 500 badem, 700 nar ve 300 incir fidanı olmak üzere toplam 21 bin fidan dağıttı. Fidanların dikilip dikilmediği ise Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Muradiye, Bağyolu ve Gülbahçe'de yapılan kontroller sırasında fidan desteği alan üretici Seyfullah Pandır, hizmetten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Tarıma 1996 yılında başladım. Bahçemde üzüm, zeytin, badem ve ceviz yetiştiriyorum. Yunusemre Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan 15 ceviz, 15 badem fidanı aldım. Biz de bu fidanları ektik ve sulamaya başladık. Fidanlar uyanmaya başladı. Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Fidan desteği alan bir diğer üretici Sedat Köseoğlu ise "Tarıma başlayalı daha bir yıl oldu. Zeytin ve meyve ağaçlarım var. Fidan dağıtımını bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Ben de fidan aldım. Belediyenin bu hizmetinden çok memnun kaldım. Özellikle dağıtılan fidanların takip edilmesi ve bu konuda denetim yapılmasını çok takdir ettim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Fidan Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika

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