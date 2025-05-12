Yunusemre Belediyesi'nden Sıfır Atık Belgesi

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Millet Çarşısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık mevzuatı kapsamındaki tüm kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Daha önce Ana Hizmet Binası'nda hayata geçirilen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" ile 2024 yılı Aralık ayında belge almaya hak kazanan Yunusemre Belediyesi, başarısını Muradiye Ek Hizmet Binası'nın ardından şimdi de Yunus Emre Millet Çarşısı'nda sürdürdü.

Belediye Başkanı Semih Balaban, sıfır atık uygulamalarının ilçede daha geniş bir alana yayılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Temiz çevre, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz. Sıfır atık vizyonumuzu ilçemizin her köşesine taşıyacağız" dedi.