Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Görevdeki 1 Yılını Değerlendirdi: "35 Yıllık Uykudan Uyandık"

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve geldiği 1 yılı değerlendirdi. Demirçalı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın desteğiyle Yüreğir 35 yıllık hizmetsizlik uykusundan artık uyanmıştır" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 1 yıllık çalışmaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, özetle şunları söyledi:

"Yüreğir'de eğitimden sağlığa, ulaşımdan yeşil alana, spordan sosyal desteklere kadar pek çok alanda yenilik yaptık. Yüreğir için yaptıklarımızın yanında Yüreğirliler için de hayata geçirdiğimiz icraatlarla onlarca ilke imza attık. Çalışmalarımızın merkezine insanı koyduk, mutlu bir Yüreğir hedefledik. Yüreğir, iş birliği, uyumlu çalışma ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük desteği ile 35 yıllık uykusundan uyanıyor. Daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışmaya, üretmeye hiç durmadan devam ediyoruz.

"Yaklaşık 750 milyon TL borç ödedik"

Mali açıdan güçlü olmayan bir belediye, hizmette sürdürülebilirlik sağlayamaz. Dolayısıyla mali disiplin, sadece mali bir konu değil; aynı zamanda sosyal, yönetsel ve etik bir sorumluluktur. Biz, göreve geldiğimizde hizmet kalitesini artıran ve toplumsal güveni pekiştiren bir yönetim anlayışı ile çalışmaya başladık. 1 milyar 100 milyon TL borçla devraldık, kısa sürede mali disiplini sağladık. Yaklaşık 750 milyon TL borç ödedik. Son bir yıl içinde emekli olan ve iş akitleri sona eren çalışanların emekli ikramiyesi ve tazminat alacaklarını ödedik.

"Güç birliğinden hizmet doğuyor, bundan Yüreğir kazanıyor"

Fen İşleri Müdürlüğü'müz belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde 22 bin 800 ton sıcak asfalt döktük, 69 mahalle 947 sokakta bakım onarım ve yenileme çalışmasını tamamladık. Tabii burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın büyük desteğini unutmamak lazım. Güç birliğinden hizmet doğuyor, bundan Yüreğir kazanıyor. Zeydan Başkan'ımıza ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdikleri destek için Yüreğir halkı adına teşekkür ediyorum. Yüreğir'de tüm mahallelerimiz bizim için eşit öneme sahip. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli miktarda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdik.

"Dervişler ve 19 Mayıs kent lokantası çalışmamızı tamamlamak üzereyiz"

Adana'nın en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı hizmete açtık. Dervişler ve 19 Mayıs kent lokantası çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Yeşilbağlar Kapalı Semt Pazarını halkımızın hizmetine sunduk. Gençlerimiz için sakin ve nezih bir mekan olan 'Kitap Kafe'yi Yüreğir Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunduk. Atakent ve Yavuzlar sosyal tesislerimizi tamamladık. Toplam 40 dükkandan oluşan 'Adana Çarşısı' projesini hayata geçirdik. Yenileme çalışmaları devam eden Yüreğir Bilim Merkezi daha etkin ve aktif bir şekilde hizmet verecek. Vatandaş evlerini hayata geçirdik. Tüm hizmet binalarımızın bakım onarım ve tadilatını yaptık, yenildik.

"İlk 3 ayımızda kreş sayımızı 3'e çıkardık"

Çalışan annelere verdiğimiz sözü tuttuk, 35 yılda sadece 2 kreş yapılan Yüreğir'imizde ilk 3 ayımızda kreş sayımızı 3'e çıkardık. Hedefimiz, acil ihtiyaç duyulan bölgeler başta olmak üzere 5 yılda 10 kreş projemizi hayata geçirmek.

"'Atakent Narin Koruluğu'nu hizmete sunduk"

Yüreğir'in yeşil alan kapasitesini artırmak ve var olanı iyileştirerek Yüreğir'e yeniden sunmak için uygun bölgeleri tespit ettik. 5 yeni parkın hazırlıklarına başladık 1 yeni parkımızı hizmete sunduk. 206 parkın iyileştirmesini yaparak nitelik kazandırdık. 300 fidanlık 'Atakent Narin Koruluğu'nu hizmete sunduk.

"10 ton mama üretimi yaptık"

Sıfır Atık Projesi kapsamında Yüreğir genelinden bin 150 ton geri kazanılabilir atık, 75 ton bitkisel atık yağ, 7 ton atık motor yağı toplayarak geri kazanımını sağladık. Biyobozunur Atık Yönetimi tesisimizde 150 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Mama üretim tesisimizde can dostlarımız için 10 ton mama üretimi yaptık. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 10 dönümlük arazi üzerine kuracağımız geçici hayvan bakımevi çalışmalarımızı hızlandırdık. Can dostlarımıza ve Yüreğir'e yakışan modern tesisimizi çok kısa sürede hizmete sunuyoruz.

"Yüreğirli çiftçi ve üreticimize ücretsiz zirai mühendislik ve veterinerlik hizmetleri sunuyoruz"

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müz bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerimiz ve veterinerimiz ile Yüreğirli çiftçi ve üreticimize ücretsiz zirai mühendislik ve veterinerlik hizmetleri sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Yüreğirli kadın çiftçi ve üreticimize kendi seramızda tarımsal eğitim faaliyetleri veriyor, aile ekonomilerine destek olmalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız proje kapsamında Yüreğirli 243 kadın çiftçimize 11 milyon 450 bin TL destek planlaması yaptık, ilk eğitimler kapsamında kadın üretici ve çiftçilere 2 milyon 160 bin TL destek sağlandı. Hizmet sahamızdaki köylerde tarımsal yapının zenginliğini arttırmak ve hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin karşılaşmış olduğu hayvan hastalıklardan kaynaklı kayıpları en aza indirmek hedefiyle ahır ve ağılları sinek, haşere, hamam böceği, mavi dil, kene ve kemirgenlere karşı ilaçlıyoruz.

"Sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz"

Çocuklarımıza, gençlerimize, amatör spor kulüplerimize ve altyapının gelişimine destek veriyoruz. Spor Okullarımızda 26 branşta 36.000 gencimizi sporla buluşturduk. Gençlerimiz için ücretsiz POMEM, PMYO, ASEM, BESYO kursları başlattık. Yüreğir'de tüm spor branşlarını yaşatıp, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz.

"61 bin 400 çağrıyı cevapladık, çözüm sunduk"

Yenilediğimiz Çağrı Merkezi'miz vatandaşların talep ve şikayetlerini çözmek için hızlı ve etkili bir köprü görevi üstleniyor. Bugüne kadar gelen 61 bin 400 çağrıyı cevapladık, çözüm sunduk. 'Belediyeniz Cebinizde' dedik, '0 501 501 10 01' Whatsapp iletişim hattını devreye aldık. Vatandaşlar, belediyenin sorumluluğundaki her konuda 444 80 44 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak veya '0 501 501 10 01' Whatsapp iletişim hattından belediyemiz ile kolaylıkla iletişime geçebiliyor. 1 yılda Halk Masası'na başvuran 4 bin 424 vatandaşımızın sorununu çözdük. Atatürk Kültür Merkezi, Yüreğir Millet Bahçesi, Adliye Sarayı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmetine başladık. Gençlerimize 20 bin adet mobil internet desteği sağladık.

İhtiyaca göre destek

1 yılda yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç ve engelli bireylerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 35 bin ailemize ulaştık. 2 bin 950 ailemize 'Hoş geldin bebek' paketi, 2 bin 690 çölyak hastamıza glütensiz gıda kolisi dağıtımı yaptık. Halk Kart uygulamasını hayata geçirdik ilk etapta 2050 halk kart dağıtımı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi desteğimiz devam ediyor. 2.200 haneye ev ziyareti yaparak ihtiyaca göre eşya yardımında bulunduk. Sosyal çalışmacılarımızla her haneyi tek tek inceliyor ve ihtiyaca göre, hak temelli destekler sağlıyoruz.

Her gün 4 bin 200 aileye sıcak yemek

Yüreğir Belediyesi'nin kent lokantaları ve aşevi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor. Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sofralarına her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler son derece hijyenik ortamlarda hazırlanıyor, aşevi aracıyla 4 bin 200 aileye dağıtım yapılıyor.

"Kadın Emeği Pazarı'nı Yüreğirlilerle buluşturduk"

Kadın emeğini görünür kılmak ve desteklemek amacıyla Kadın Emeği Pazarı'nı Yüreğirlilerle buluşturduk. Yüreğir Kültür Merkezi önünde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan pazarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı takıdan tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan oyuncaklara kadar birbirinden özel ürünler sergileniyor. Hem kadın üreticilere destek olmak hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Yüreğirlilerden yoğun ilgi görüyor.

"Anlaşmazlıkların giderilerek dönüşümlerin gerçekleşmesine olanak sağlıyoruz"

Olası bir depreme karşı Yüreğir'in bina stokunu güçlendirmek ve daha dayanıklı ve sağlıklı bir ilçe için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda hızlı tarama ile bina tespitleri yapıyor, uygun ve anlaşma sağlanan noktalarda dönüşümleri gerçekleştiriyor ve anlaşmazlıkların giderilerek dönüşümlerin gerçekleşmesine olanak sağlıyoruz.

31 Mart'ta Yüreğir'de sadece bir belediye başkanı değişmedi. 31 Mart'ta bir yönetim anlayışı değişti. Biz Yüreğir Belediyesi'nin iş yürütme tarzını, halka yaklaşımını, hizmete bakışını değiştirdik. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken tek bir odağımız var; o da insan. Yüreğir'de insan odaklı bir anlayışı hayata geçiriyoruz."