Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Personeline Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Personeline Yeni Yıl Kutlaması

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediye personeliyle bir araya gelerek moral ve motivasyon yemeği düzenledi. Başkan, ilçeye kazandırılacak projelerde personelin emeğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak yeni yıl dileklerini iletti.

31.12.2024 11:04  Güncelleme: 12:23
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(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediye personeliyle motivasyon yemeğinde bir araya geldi. İlçeye kazandırılacak her projede personelin emeği olduğunu vurgulayan Başkan Demirçalı, "Gayretli çalışmalarımızın sonucunda göreceksiniz ki ilçemizde büyük işlere, faydalı projelere imza atacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu seneler diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik moral, motivasyon ve dayanışma yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı'nın ev sahipliğinde Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen motivasyon yemeğine başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 9 aylık görev süresinde yaptığı çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin video sunumunun yapıldığı buluşmada konuşan Başkan Demirçalı, vatandaşa daha iyi hizmet için iş disiplininin, sorumluluk bilincinin ve işini severek yapmanın önemine dikkat çekti, çalışanların yeni yılını kutladı.

"Yüreğir'imize kazandıracağımız her projede tüm personelimizin emeği var"

Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imiz için çalışan, ilçemize hizmet eden mesai arkadaşlarımla aynı sofrada yemek yemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizde güzel şeyler oluyorsa bunlar sayenizde. Hepimiz büyük fedakarlıklar gösteriyor ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışan tüm personelimizden memnunum. Yüreğir'imize kazandıracağımız her projede tüm personelimizin emeği var. Her biriniz bizler için önemlisiniz. Gayretli çalışmalarımızın sonucunda göreceksiniz ki ilçemizde büyük işlere, faydalı projelere imza atacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu seneler diliyorum" dedi.

Adana'nın sevilen isimlerimden Rüya ve Özgür'ün sahne aldığı gecede belediye çalışanları birlikte şarkılar söyleyip halay çekerek eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Personeline Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika

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