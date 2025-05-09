Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Şehit Annelerine "Anneler Günü" Ziyareti

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Anneler Günü dolayısıyla eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte şehit annelerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Eşi Fidelya Demirçalı ile şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Demirçalı, onların anılarını dinledi. Başkan Demirçalı'nın ilk durağı, 30 yıl önce Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mikail Avluk'un evi oldu. 80 yaşındaki anne Hürü Avluk'un Anneler Günü'nü kutlayan Demirçalı, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Demirçalı, Avluk ailesinin ardından 1995 yılında terörle mücadelede şehit olan Jandarma Er Rasim Şevik'in evini ziyaret etti. Şehidin annesi Mukaddes Şevik'in evine konuk olan Demirçalı, ziyaretlerinde annelere çiçek hediye etti.

Demirçalı, son olarak 2016 yılında Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın annesi Şükriye Kubat'ın Kışla Mahallesi'ndeki evine konuk oldu. Şehit ailesi ile sohbet eden Demirçalı, şehit annesinin Anneler Günü'nü kutladı.