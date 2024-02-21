Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ile birlikte 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aksu, esnaflarla sohbet ederek bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı ve vatandaşlara çorba ikram etti.

21.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ile iş yerlerini gezdi.

Esnafla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Aksu, bir araya geldiği vatandaşlara da çorba ikram etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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