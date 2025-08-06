Yurt Genelinde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 10 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün ilk yarısında 10 kentte sıcaklık ilçelere göre 40- 45,5 derece aralığında ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,5 derece olurken, bunu 44 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesi ve 42,5 dereceyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Batman, Beşiri 41,5 Bingöl, Genç 40,3 Diyarbakır, Sur 42,5 Gaziantep, Araban 41,3 Karabük, Yenice 40,4 Malatya, Doğanyol 40 Mardin, Nusaybin 41,6 Siirt, Kurtalan 45,4 Şanlıurfa, Ceylanpınar 41,1 Şırnak, Silopi 44

Kaynak: AA