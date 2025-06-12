Zafer Havalimanı 157 Aydır Zarar Ediyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Zafer Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar üst üste 157 aydır zarar rekoru kırmaya devam ediyor. 2025'in 5 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 549 bin 55. Gerçekleşen giden yolcu sayısıysa sadece 15 bin 580. AK Partinin hata payı yüzde 97,16. Vatandaşımız 2025 yılında bir yandan ekonomik krizle boğuşurken diğer yandan; geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanın ücretini ödemeye, fakirleşmeye devam ediyor" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanının açıldığı günden bugüne sürekli zarar ettiğini vurguladı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti, Zafer Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar üst üste 157 aydır zarar rekoru kırmaya devam ediyor. 2025 yılının ilk 5 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 549 bin 55. Gerçekleşen giden yolcu sayısıysa sadece 15 bin 580. AK Partinin hata payı yüzde 97,16. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi tutarı, 2 milyon 811 avro. Güncel kurla 126 milyon lira.

Zafer Havalimanının yapım maliyeti 50 milyon avro. Bugüne kadar şirkete yapılan garanti ödemesi 76 milyon avro. Havalimanının açıldığı tarih 2012 yılı. Kamuya devir tarihiyse 2044 yılı. 2044 yılına kadar bu hata payıyla devam ederse şirkete yapılacak garanti ödemesi tutarı 208 milyon avro olacak.

Vatandaşımız 2025 yılında bir yandan ekonomik krizle boğuşurken diğer yandan; geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanın ücretini ödemeye, fakirleşmeye devam ediyor."