Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi.
Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
Son Dakika › Güncel › Zamfara'da Saldırı: 5 Ölü, 50 Kaçırıldı - Son Dakika
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