Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şerefiye köyü Ali Koçyiğit Hizmet Binası'nda bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve başlayan muhtarları tebrik etti. Şimşek, ziraat odalarının muhtarlarla müşterek çalışmalar yaparak çiftçilerin yanında olacağını belirtti. Ayrıca, talepler doğrultusunda Şerefiye'ye gezici araç muayene istasyonunu yeniden getirme girişiminde bulunacaklarını ve bölgede hayvancılık ve yem bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

28.04.2024 12:47
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Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Şerefiye köyü Ali Koçyiğit Hizmet Binası'nda bölge muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatalarını alarak görevlerine başlayan muhtarları tebrik etti.

Ziraat odalarının yarı tüzel kuruluşlar olduğunu ifade eden Şimşek, "Muhtarlarımızla yeni dönemde de müşterek çalışmalar gerçekleştirerek çiftçilerimizin yanında olacağız." dedi.

Şimşek, talepler doğrultusunda Şerefiye'ye gezici araç muayene istasyonunu yeniden getirme noktasında girişimde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin traktörlerini ve araç muayenelerini köyde yaptırmayı planlamaktayız. Kışın uzun ve sert olmasından dolayı da bölgede hayvancılık ve yem bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz bulunmaktadır. Toprak analizi üreticinin en önemli faaliyeti olmalıdır. Doğru toprak numunesi alınmadan analiz yaptırılması, çiftçinin kendisine kötülük yapması anlamına gelir. Üretimde bol ve bereketli kazanç doğru yapılan toprak analizi ve doğru ürün yetiştirilmesiyle mümkündür."

Toplantı sonrası kurulan pazarı gezen Şimşek, pazar esnafı ve üreticilerle de bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

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