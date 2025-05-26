Zehra Çağlı\'nın İlk Sergisi Açıldı

Sanatçı Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi "Gönül Fırçasından", Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu.

Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi'nde proje çalışmalarını sürdüren Çağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 19 yıldır sanatla uğraştığını ve sergi açmak amacıyla eserlerini satmayarak biriktirdiğini söyledi.

Çağlı, sergide 36 eserinin yer aldığını belirterek, "Hem minyatür hem de tezhip eserlerim var sergide. Her zaman 'Tezhip bilmeyen, minyatürü öğrenemez' diye düşünülür. Ben de önce tezhibe başladım, sonra minyatüre geçtim. Sergide atölyemizin yürüttüğü projeler dahilinde yaptığım eserler de var. Mesela Trabzonlu olduğum için, Trabzon'a dair de bir eserim var. Genel olarak serbest, sevdiğim konuları minyatür olarak çalışıyorum." dedi.

"Öğrenci katılımlı bir eğitime başladık"

Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi'nin eğitim ve öğretim kadrosundan Prof. Dr. Nil Sarı ise atölyenin geçen yıl sonbahardan itibaren Zeyrek Akademi'de çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Fatih Belediyesi bizi burada misafir ediyor. Bu yeni mekanla birlikte bütün eğitim programımız da değişti. Öğrenci katılımlı bir eğitime başladık. Öğrencilerimize tezhip, minyatür, çini ya da katı konusunda dersler anlattırıyoruz. Onlar derslere hazırlanıyor, sunum yapıyor ve ileride bir hoca olma konusunda da yol alıyorlar." diye konuştu.

Sarı, minyatür sanatçısı Gaye Özen ile tezhip sanatçısı Emel Duan'ın atölyede dersler verdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Gaye hocamız, akademi mezunu olması sebebiyle çok daha güzel bir şekilde sanatın temel unsurlarını anlatıyor. Biz bu atölyede bundan sonra artık tasarıma çok önem veriyoruz. Sanat tarihinde dönemlerin içinde her bir desen örneğinin nasıl evrildiğini, değiştiğini, geliştiğini öğretme çabasındayız ki biz o desenlere, örneklere yenilerini katabilelim. Yani bir sanat tarihçisi olarak değil, desenlere bir sanatçı olarak yaklaşmaya çalışıyoruz. Onun için tasarıma çok önem veriyoruz."

Atölye kapsamında icazet alan öğrencilerin her ay Zeyrek Akademi'de kişisel sergi açtıklarını kaydeden Sarı, "'Gönül Fırçasından', Zehra Çağlı ile birlikte Zeyrek Akademi'de açılan 5. kişisel sergimiz. Serginin açıldığı gün, tezhip ya da minyatür sanatıyla ilgili bir konuyu ele alacak konuşmacılar da çağırıyoruz. Gelen konuşmacılarımız alanında tanınmış, deneyimli kişiler oluyor. Mesela Günseli Kato geldi ve bize minyatür sanatına ne gibi yenilikler getirdiğini anlattı. Araştırmacı yazar Müjgan Üçer de Türk kültür ve sanatında hayat ağacını bize anlattı ve aynı gün biz de 'Hayat Ağacı' konulu bir sergi açtık." dedi.

Nil Sarı, atölyede her yaştan 50 kişinin eğitim ve proje çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekleyerek, "Çok öğrenci gelmek istiyor. Çok fazla talep var. Belki zaman içerisinde yeni sınıflar oluşacak. Önümüzdeki dönemde Afyonkarahisar Ulu Cami'ye dair bir sergimiz olacak. Grup olarak şu anda bu projeye çalışıyoruz. Yine Hayat Ağacı projemiz de var. O da çok büyük bir proje ve çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergi açılışının ardından sanatçı Dr. Zaliha Erdoğan Peçe, "İnsanlık Tarihinde Kuş İmgesi" başlıklı konferans verdi.

Sergi, 23 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.