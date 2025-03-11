ZettaNet Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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ZettaNet Fabrikası Açıldı

ZettaNet Fabrikası Açıldı

Macaristan'da ZettaNet'in fabrikası açıldı, Çin-Macar işbirliği güçleniyor.

11.03.2025 16:01
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KİSBER, 11 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Kisber kentinde yeni kurulan optik kablo üretim şirketi ZettaNet'in fabrikası pazartesi günü düzenlenen törenle faaliyete geçti. Bu açılış, Çin ile Macaristan arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Çinli telekomünikasyon devi FiberHome tarafından desteklenen yatırımın Macaristan'ın endüstriyel kapasitesini artırması ve ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Macaristan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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