Zhuhai'de Araç Yayalara Saldırdı: 35 Ölü

Güncel

GUANGZHOU, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu toplam 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.

Zhuhai Kamu Güvenliği Bürosu'nun salı günü yaptığı açıklamada söz konusu olayın, pazartesi günü saat 19.48 sularında vatandaşların bir spor merkezi yakınlarında yürüyüş ve egzersiz yaptıkları sırada meydana geldiği belirtildi.

Eşinden ayrılmış olduğu için ruhsal durumu iyi olmayan 62 yaşındaki sürücünün, kazadan kısa süre sonra kontrol altına alındığı bildirildi.