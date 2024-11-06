Zhuozhou'da Çeltik Hasadı Artıyor

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ZHUOZHOU, 6 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrindeki Baichigan kasabasının Xidoujiazhuang köyünde çeltik tarlasında çalışan bir biçerdöver görülüyor, 6 Kasım 2024.

Zhuozhou kenti, çeltik yetiştiriciliğinde köklü bir geçmişe sahip. Yerel yönetim son yıllarda önde gelen tarım işletmeleri, kooperatifler ve aile çiftlikleri gibi yerel tarım işletmelerinin desteğiyle çeltik sektörünü sürekli olarak geliştirererek büyüttü. Bu sayede yerel pirinç markalarının bilinirliği ve piyasa rekabet gücü artırılarak, çiftçilerin gelirleri de etkili bir şekilde yükseltilmiş oldu. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)