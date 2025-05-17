Zidanku İpek El Yazmaları Çin\'e İade Edildi

WASHINGTON, 17 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de bulunan Smithsonian Ulusal Asya Sanatları Müzesi, cuma günü Savaşan Devletler dönemine ait Zidanku İpek El Yazmaları'nın 2. ve 3. ciltleri olan Wuxing Ling ve Gongshou Zhan'ı Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'ne resmen iade etti.

Devir teslim töreni, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nde düzenlendi.

1942'de Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki Zidanku kazı bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ipek el yazmaları, 1946'da yasadışı şekilde ABD'ye götürülmüştü. İpek el yazmaları an itibarıyla Savaşan Devletler dönemine (M.Ö. 475-221) ait bilinen tek ipek el yazması örneği.

Zidanku İpek El Yazmaları üç cilt olarak düzenlenmiş durumda. İade edilen Wuxing Ling ve Gongshou Zhan bölümleri 2. ve 3. ciltleri oluşturuyor.

Çin'de keşfedilen Savaşan Devletler dönemine ait ipek el yazmalarının bilinen tek örneği olan Zidanku İpek El Yazmaları, 2.000 yıldan daha eski ve bugüne kadar keşfedilen en eski ipek metin olarak öne çıkıyor. El yazmaları, gerçek anlamıyla klasik bir Çince kitabın bilinen en eski türünü temsil ediyor. El yazmaları, antik Çin yazısı ve edebiyatının yanı sıra Çin ilim ve düşüncesinin tarihine ilişkin araştırmalar açısından temel öneme sahip.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Zidanku İpek El Yazmaları'nın diğer cildi olan Sishi Ling'in de en kısa sürede iadesi için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.