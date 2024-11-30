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Zigana Dağı'nda Kar Manzarası

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Zigana Dağı, kar yağışıyla eşsiz görüntüler sundu; ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarıyor.

30.11.2024 10:06
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Beyaza bürünen Zigana Dağı'nda eşsiz manzaralar oluştu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan Zigana Geçidi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken eşsiz manzaralar oluştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarih boyunca önemli bir geçit olarak kullanılan 2050 rakımlı Zigana Dağı geçidi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla birlikte özellikle eşsiz manzaraları seyretmek isteyen vatandaşların kullandığı Zigana Dağı geçidi kar altında sunduğu kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan bin 820 metre rakımdaki tünelin her iki ucunda da derin bir vadi manzarası ve karlar altındaki çam ağaçları estetik bir görüntü meydana getirirken, Trabzon ve Gümüşhane'den gelen ziyaretçiler manzaranın keyfini çıkarıyor.

"Bu manzarayı görmek için eski yolu kullanıyoruz"

Eşsiz kar manzarasını görebilmek için Yeni Zigana Tüneli yerine eski Zigana Dağı geçidini kullandıklarını ifade eden Hülya Akkuzu, "Biz kar yağında yeni yapılan tüneli kullanmıyoruz, genelde eski yolu kullanıyoruz manzarayı görmek için. Gerçi buranın yazı da kışı da çok güzel oluyor. Diğer insanların da buradan geçmelerini tavsiye ederim burada doğa çok güzel. Özellikle Karadeniz'in Zigana'sı harikadır" dedi.

"Kartpostal gibi bir manzarası var"

Turizm işiyle uğraşan ve özellikle yabancı turistlerin bu manzarayı görmek için özel talepte bulunduklarını söyleyen Oğuzhan İnceismail, " Kar buraya ilk düştüğü zaman zaten paylaşımları görüyoruz. Ben turizm işi yapıyorum onlar da burayı görmek istiyorlar. Eski yolu kullanıyoruz genellikle bu manzarayı göstermek için. Kartpostal gibi manzarası var, turistler de bu manzarayı seviyorlar. Doğası harika, hava çok soğuk da değil, çok güzel" diye konuştu.

Zigana Dağı\'nda Kar Manzarası
Kaynak: İHA

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